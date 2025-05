Tanmateix (79) L’apagada

dijous 1 -5-2025

El dilluns 28 ens vam quedar a les fosques i durant unes hores vam tenir alguna sensació d’angoixa més que res perquè ningú no sabia donar cap explicació de què estava passant i quantes hores podia durar l’apagada.

Sortosament van ser poques hores i tret d’algun cas de trens i d’avions, ens en vam sortir amb alguna dignitat.

Ens han quedat però, alguns temes de reflexió.

Tant que hem prosperat i ten llestos que som, i ens podem quedar a les fosques com si res.

Ningú no sap del cert què va passar i segurament no se sabrà mai perquè el culpable s’hauria de fer càrrec de les indemnitzacions, el pagament de les assegurances, dels bitlles de tren o d’avió i un llarg etcètera. No hi haurà tal.

Les grans companyies hidroelèctriques, compten en els seus consells d’administració amb la plana major dels ex ministres i presidents del govern dels darrers vint o trenta anys. Així que no els cal patir gens.

El govern, sempre al costat del gran capital, els salvarà de qualsevol problema que es vegi a la llunyania.

Constatem però, que alguna cosa no deu estar funcionant si tot el país es pot quedar sense llum en cinc segons i sense saber per què.

Per què ha d’estar tot connectat i centralitzat? No se sap. Segur que a la base hi ha algun VIVASPAÑA ultra patriòtic.

Fa uns dies parlaven del kit de supervivència. Afegirem, per si de cas, algunes espelmes, unes piles i paper de vàter.

De pas pensem en la gent que fa anys que viuen com nosaltres vam viure unes hores.

Hauríem de fer alguna cosa.

Salut i república.