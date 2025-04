Tanmateix (78) Més a la dreta.

Dijous 24-4-2025

Han canviat moltes coses. Caldrà que revisem alguna de les nostres conviccions.

Semblava clar que la dreta, l’extrema dreta, més o menys disfressada de liberalisme, estava guanyant adeptes i ens ho miràvem amb un cert distanciament pensant que la cosa no podia anar molt més endavant, que la gent no seria tan ruca com per permetre que aquest personal es fes amb el poder. Lamentable error.

Sembla que a hores d’ara ja no ho podrem parar. Hi ha casos menors, poc importants com el Mazón, l’Ayuso, el Borbó pare i altres fantasmes del gènere i després tenim casos més preocupants.

Per exemple el conveni del Trump i el Putin, que han arribat a un acord comercial pel qual Ucraïna perdrà bona part del seu territori, en benefici de Rússia que no els atacarà més i dels Estats Units que es quedaran amb les reserves minerals d’Ucraïna.

Els dos lladres més lladres del món han arribat a un acord que els afavoreix. Mira quin descans que els ha quedat. Una vergonya.

Hi ha més, diu que al Vaticà tenen una conxorxa muntada per tal d’assegurar-se que el proper Papa no sigui tan progressista com el Papa Francesc, el volen més conservador, més dretà i més reaccionari.

Se veu que hi ha governs i grans empreses, que han posat força calés per aconseguir-ho. Poques sorpreses.

En el resum, la societat s’està escorant cap a la dreta, els fatxes s’estan fent amb el control dels recursos del món i no sembla que hi hagi ningú capaç de frenar-los.

No sé si nosaltres podrem. Tinc alguns dubtes. Així i tot, seguirem endavant.

Salut i república.