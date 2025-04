Tanmateix (77) Vigilem atentament

dijous, 17-4-2025

Vigilem perquè sense adonar-nos estem entrant en un procés d’espanyolització que podria ser irreversible.

No ho notarem en els propers deu anys, tampoc no cal exagerar, però justament perquè es tracta d’un procés lent és tan perillós.

Per a la nostra desgràcia l’actual govern de la Generalitat és el principal artífex d’aquesta cerimònia que ens porta a acceptar la submissió al govern de Madrid com a conditio sine qua non de la nostra subsistència.

La bestiesa sembla ben acceptada per tothom. Tret dels que ens manifestem cada dissabte al Mercadal i uns quants més de perduts pels pobles de Catalunya, podem dir que tothom ho dóna per bo.

Què hem sabut, per exemple, del caos de rodalies? A banda de confirmar que és un monument a l’espoliació i la discriminació, han deixat clar que la cosa durarà uns quants anys anant bé i aquí no ha passat res. Encara un ministre de Madrid ha tingut el bon humor de fer responsables del desgavell de rodalies a les pintades dels trens i al comportament incívic d’alguns personatges més o menys nostrats. Els partits independentistes guarden silenci.

Posarem un altre exemple: ara volen celebrar Sant Jordi a Madrid i ja han posat una pancarta on diu alguna cosa de “la rosa, el libro y el dragón”, toca’t els peus.

D’aquí uns anys, en nom de la normalitat institucional, la pau i la llibertat, l’acte central de la diada es farà a Madrid i a Catalunya farem alguna festeta amb quatre llibres i alguns escriptors jubilats o a punt de jubilar.

Es possible? Vigilem atentament.

Salut i república.