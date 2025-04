Tanmateix (76) De com va tot plegat

dijous, 10-4-2025

Sembla que tothom accepta que ser un mal parit està de moda.

Diràs que no n’hi prou de ser violent i groller, cal també fer demostració pública d’aquesta dolenteria. L’extrema dreta ho aplaudeix i una part del jovent diràs que s’hi troba bé amb aquests governs de macarres.

Entenen que l’important és anar per feina i punt. Si pel camí cauen alguns pobres, inadaptats, obrers sense qualificar i mà d’obra barata tampoc no cal posar-s’hi pedres al fetge. Són els danys col·laterals. Ja se sap com va.

Ara diu que estan començant a funcionar grans vaixells plens de gent, al mig de la mar, en localització desconeguda, treballant per a grans empreses.

Les condicions laborals del personal deuen ser dignes d’estudi, però tot això de la classe obrera i les condicions laborals, són consideracions poc importants. Són coses del segle passat. El que compta és la producció.

Les vides dels treballadors no semblen especialment pertinents.

Estem entrant en una època molt perillosa. El Senyor President dels Estats Units, diu que polítics de mig món, li vindran a llepar el cul. Això és diplomàcia i la resta són boletes de llum.

Una part important de la classe política l’aplaudirà cordialment.

Nosaltres, sepultats pel pes de les notícies mundials, aquí ens estem sense poder ni aixecar el cap. El nostre govern vol fer veure que tot va bé, que cada dia anem millor i que l’important és estar callats.

Potser un dia haurem de deixar de ser tan bones persones i mirar de segar algunes cadenes.

Salut i república.