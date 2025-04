Tanmateix (75) Anem millorant

Dijous, 3 d’abril de 2025

Es un desig, és el bon humor que tenim, però no. Ben al contrari. Tenim els problemes de sempre augmentats ara per la setmana que ha passat i la voluntat concreta i manifesta de tots plegats de no solucionar res.

Del tipus que hi ha al capdavant dels Estats Units no direm res perquè ja s’ha dit tot. Només afegim que ha decidit iniciar una guerra d’aranzels que ningú no sap molt bé com acabarà però que òbviament perjudicarà més als més pobres.

Els països rics ja se’n sortiran organitzant alguna guerra, algun espoli de matèries primeres o alguna jugada fosca en general. Els pobres quedaran reduïts a la misèria i s’hauran de vendre als països rics, com han fet sempre.

Això és fer Amèrica gran de nou. Ja que hi som, suposo que també es faran grans Rússia, Israel i algun altre brètol que s’hi apuntarà.

Europa està embolicada amb una guerra que no sap com resoldre. De moment diu que augmentaran la despesa en armament que bàsicament consistirà a comprar-li armes als americans. Això serà el negoci de les cabres.

Els veïns estan distrets amb la querella que l’emèrit ha presentat contra l’asturià Revilla perquè li ha dit lladre i defraudador. Ja veus quina sorpresa. No ho sabia ningú.

Parlant de lladres ara hem sabut que el Marchena, ben conegut el tipus, no ha deixat que prosperi una demanda d’uns quants magistrats experts contra el mateix Sr. Borbó justament per lladre i defraudador.

Ja es veu que el Marchena es vol assegurar una jubilació brillant, amb tots els honors. Potser li faran un monument.

I Rodalies? Puf.

Salut i república.