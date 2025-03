Tanmateix (73) Rodalies

dijous, 23-3-2025

No cal que li donem voltes. Rodalies no funcionarà mai.

Barcelona no funcionarà mai perquè l’Estat espanyol no ho vol. No té cap interès en què Barcelona pugui funcionar bé.

L’estat espanyol vol ser l’estat més important del sud d’Europa, el nus de comunicacions entre Europa i Amèrica, i vol que Madrid sigui aquest centre de comunicació i que ho sigui exemplarment. S’hi estan dedicant des de fa un munt d’anys.

Per això, els pressupostos de Madrid, superen amplíssimament qualsevol altre pressupost espanyol i s’executen per sobre del cent per cent.

Han fet de Madrid una zona de dumping fiscal, per atreure les empreses espanyoles més fortes i fer de Madrid el gran centre comercial, industrial, financer, cultural i turístic del sud d’Europa.

Per això tenen unes rodalies absolutament exemplars pel que fa als trens i a la puntualitat. Europa s’ha de mirar les comunicacions de Madrid com una obra mestra, com una obra perfecta.

I Barcelona? Barcelona no, ni de bon tros. Barcelona és una capital de província que no pot superar mai la capital d’Espanya, i si ho intenta serà castigada. Amb el recurrent espoli fiscal o simplement no deixant que es desenvolupi.

Sap tothom que una gran capital ha d’estar perfectament connectada amb el seu entorn.

Barcelona té unes comunicacions infames que no han millorat des dels anys 60. I dels trens no cal parlar. Són un monument a la incompetència. I no milloraran gens.

La grolleria de les rodalies de Barcelona és un VIVASPAÑA continu. Espavil.

Salut i república.