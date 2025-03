Tanmateix (71) Immigració i fronteres.

dijous 6-3-2025

Després de més d’un any de negociacions, s’ha arribat a un pacte segons el qual sembla que els Mossos tindran alguna cosa a dir en els temes d’immigració i de fronteres.

En realitat no serà res perquè el PSOE no cedirà ni un mil·límetre en el que s’entén per la sacrosanta autoritat de l’Estat central.

Estan parlant d’una cessió de competències a través de la Constitución. Pots comptar.

Segurament deixaran que els Mossos ajudin, que facin la feina administrativa, que remenin els papers i punt. La paraula final, com sempre, la tindrà l’estat espanyol, com sap tothom, inclosos els de Junts.

També és cert que més val aquesta mena de pacte que una pedra al cap. Però, anant bé, des de la proposta fins que la cosa es pugui posar en marxa, si mai es posa en marxa, que no crec, poden passar, anant bé, dos anys ben bons. O tres. Podem esperar de tot: Impugnacions, recursos, tribunals Constitucionals, protestes orquestrades, filibusterime polític, llàgrimes dels dinosaures i plors de la caverna.

L’esquerra espanyola , sempre tan progre, ja ha dit que votarà en contra de la proposta, textualment per “racisme”. Es clar: que per anar a Alemanya s’hagi de saber un mínim d’alemany sembla molt raonable, però demanar un mínim de català per venir a Catalunya és racisme, xenofòbia i supremacisme.

L’odi a Catalunya és un dels temes recurrents i els espanyols, dretes i esquerres, ho tenen perfectament assumit. Des de sempre.

No tenim molta més opció que deixar que plorin i seguir estudiant català.

Salut i república.