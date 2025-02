Tanmateix (69) Parlem de casa

dijous 20-2-2025

A banda del Trump i les seves malifetes, aquesta setmana tenim un parell de notícies que podrien ser importants.

La més notòria segurament ha estat la moció de censura que s’havia de presentar contra la Sílvia Orriols de Ripoll que finalment no s’ha presentat perquè els de Junts han dit que estaven en contra del programa de la Orriols, però no molt.

De pas, diu que ha aconseguit aprovar uns pressupostos que tenia encallats.

A banda dels cordons sanitaris i les línies vermelles, encara no he sentit ningú que demostri clarament la falsedat dels seus arguments. A TV3 la tenen prohibida. Sí que, en canvi, surt algun personatge parlant contra ella.

No sé si és un bon mètode. Si tan erroni és el que diu, potser que la deixin parlar i la gent, al final ja se n’adonarà, no?

Una altra notícia interessant ha estar saber que l’ex Molt Honorable Pere Aragonès ha estat convidat per la prestigiosa Universitat de Yale a fer una o més conferències sobre com “acabar amb l’independentisme en un país europeu.”

Que li hagin dit a ell i no al M.Rajoy té la seva mala llet. No sé de qui deu haver estat la idea. No em facis dir cap nom.

Naturalment les xarxes s’han omplert de comentaris d’il·lustres politòlegs. Hi ha qui ha dit que aquesta era la seva intenció des que va posar els peus a la Generalitat, que era ben evident.

De tot li han dit: botifler, traïdor, venut i aprofitat entre els epítets més amables.

També hi ha molt saberut que se n’assabenta de les coses quan ja han passat. Llàstima.

Salut i república