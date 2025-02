Tanmateix (67) La jornada laboral

dijous, 6-2-2025

Hi ha una cita clàssica que ens adverteix del perill que emana del poder i del poderós.

Dels múltiples espècimens que poblen el planeta, el més perillós, sens dubte, és l’ésser humà. No tenim comparació amb cap altre ésser viu.

El Tiranosaurus Rex, té una fama semblant però té l’excusa, prou sòlida, que era un animal. L’ésser humà, pel contrari, té estudis, una educació refinada, sap de música i literatura, encara té el bon humor d’anar ben vestit, pentinat i perfumat, elegant i educat. Una calamitat, francament.

Diu la cita que com més poderós més cretí. Tenim una sèrie de coneguts que responen exactament al principi exposat. Són els líders del món, de tots els estats del món.

Que el més poderós és el més cretí de tots, no demana gaire esforç per demostrar-ho.

Passem a l’exemple: La darrera astracanada ha estat fenomenal. Vol fer fora de Gaza tots els palestins i construir a la vora de la mar una nova Riviera Maya. Ell mateix i les seves empreses s’encarregaran de fer els nous edificis de luxe que han de donar tranquil·litat, pau i amor als turistes de tot el mon.

La Riviera Maya, està en mans de la Màfia internacional des de la seva fundació i cal pensar que la Riviera del Trump, no serà diferent. Amb els col·legues que té al govern no podem esperar gaire cosa més. La cosa no pot acabar bé de cap de les maneres. Ho tenim agre.

La jornada laboral l les excursions del Sr. Illa per España ja es veu que són un problema de quarta fila i perdó.

Salut i república