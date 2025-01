Tanmateix (66) Qui dia passa.

dijous 30-1-2025

Això de la política acabarem per no saber ni com funciona tampoc. Recordo que ens deien, per exemple, que sense pressupostos no es podia governar, i que, en conseqüència, per aprovar els pressupostos es podia fer qualsevol mena de pacte, amb la dreta, amb l’esquerra o amb els animalistes defensors de l’alosa becuda.

Ara sabem que no, que tampoc és tan important. Barcelona no té pressupost per a l’any 2025, Catalunya tampoc i Espanya tampoc, i no passa res. Es prorroguen els de l’any passat, que ja estan prorrogats des de l’any anterior i aquí no ha passat res.

No se sap ben bé com estem funcionant. La tesi és que qui dia passa, any empeny.

Per això cada dia hi ha una notícia que sembla que ha de capgirar la situació i al dia següent en surt una altra de més grossa que elimina l’anterior: la Xina ha inventat una intel·ligència artificial que es passa per baix cama la que tenien en marxa els americans, milions d’indis se’n van a nadar tots junts a un riu que tenen que diu que, a banda de brut, és sagrat.

Segueixen les tempestes de foc o de neu, augmenta el masclisme als instituts del nostre país, han trossejat el decret òmnibus i l’han aprovat, la justícia espanyola manipuladora segueix torpedinant la llei d’amnistia, el Trump ha dit que té un encàrrec personal de Déu Pare, a Gaza diu que hi ha una treva però, per si de cas, millor que no surtis al carrer.

Això cada dia. Malgrat tot, diu que anem tan bé i que la humanitat en general va millor que mai. Igual va i és cert.

Nosaltres però, seguirem protestant.

Salut i república.