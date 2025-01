Tanmateix (65) El tema de l’article.

23 -1 -2025

S’ha de triar un tema interessant. Darrerament la cosa s’està complicant perquè les notícies d’actualitat són totes importants i totes ens afecten molt.

Hauríem de triar. Per exemple: Israel, tot i la treva que han firmat, han matat quatre o cinc palestins que volien entrar a un magatzem. Buscaven alguna cosa per menjar o eren uns terroristes? No se sap.

Al Sudan del Sud porten més de cent mil morts de gana estricta, el 59% de la població no té accés a l’aigua potable i un milió i mig de nens tenen desnutrició aguda, però ningú no diu res perquè les exportacions de petroli segueixen a bon ritme.

Ucraïna? Sí, clar. Amèrica del Sud? També, sí.

No farem un repàs de la situació mundial perquè és ben coneguda. Ens faltava el Trump i les seves darreres exhibicions. Com s’ha dit alguna vegada, el més preocupant és que l’han votat democràticament una majoria dels ciutadans dels EEUU. Ja s’ho faran.

A Madrid tenen un festival muntat entre la senyora de la fruita, el seu nuvi, uns que han robat un ordinador de l’advocada del nuvi, el fiscal general que ha canviat un parell de vegades de mòbil, un porc o marrà que diu que fa de jutge en el cas de l’Errejón. Una preocupant abundància de rucs.

Aquí a casa, un partit dels nostres ha votat amb el PP i amb VOX en contra d’un decret que havia preparat el Gobierno. Diu que ens anirà tan bé a tots plegats. Ara no. Després.

De què hauria de tractar l’article d’avui, doncs? Tria i remena.

En qualsevol cas: salut i república.