Tanmateix (63) Commemorant la misèria.

dijous 9-1-2025

Com que no tenen res més important a fer, el Gobierno espanyol vol dedicar aquest any 2025 a commemorar els 50 anys de la mort d’en Franco i l’arribada de la democràcia i la llibertat.

Han fet l’acte inaugural però han començat malament perquè volien que fos una trobada de gran lluïment de transversalitat i germanor democràtica i el Borbó Junior no ha volgut anar-hi perquè diu que tenia feina i el del P.P ha marxat a València a fer-se unes fotos. “Sànchez con Franco i Feijoo con los valencianos” ha estat el nom de la feliç pensada del seu cap de màrqueting. Ja veus si són enginyosos.

Si no passa res tindrem un any 25 ple de trobades, conferències i actes diversos per anar recordant la figura del sanguinari dictador.

El govern cal suposar que voldrà fer alguna cosa per situar-lo on li pertoca, però el fatxerio patriòtic, que en són un munt, segur que aprofiten l’avinentesa per exaltar la figura i portar-lo als altars.

Les últimes fotos del Franco estan molt lluny de les imatges dels dictadors sanguinaris del segle passat.

Stalin, Mussolini i Hitler es presenten sempre com personatges ferotges i cruels. Franco, pel contrari, com que va morir de vell, sembla un padrí desnodrit i fa més llàstima que una altra cosa.

Vigilem perquè diu que el jovent d’ara són més de dretans que els seus pares i la internacional feixista amb l’Elon Musk al capdavant no perdrà l’ocasió per emmerdar les xarxes socials amb les seves consignes i les benediccions del Partit Judicial.

Que no ens agafin desprevinguts.

Salut i república.