Tanmateix (62) Poques sorpreses.

dijous 2-1-2025

Ja hem canviat d’any i tot segueix una mica parat. Seguim en el compàs d’espera que havíem detectat.

Naturalment estan passant coses pel món. Algunes dramàtiques i unes altes còmiques. Anècdotes variades. A la TV van fent programes d’aquells de resum de l’any. Embolics de famosos, accidents, malifetes, concerts de Nadal i poca cosa més.

Ara sembla que tothom està esperant el 20 de gener. Serà el dia de la presa de possessió de la presidència dels EEUU, de l’astut Trump, un dels personatges més pintorescos del segle XXI. Diu que acabarà amb la guerra d’Ucraïna en 24 hores. De pas acabarà amb l’escalfament global i amb l’economia xinesa que es veu que és un dels perills que tenim tots plegats. De fantasma, una mica, ja ho és el paio.

El que sembla clar és que les classes dominants miraran de seguir controlant el poder. Compten amb el suport de l’extrema dreta europea, inclosos, horror i estupor, els pobres i els assalariats, i el suport de l’extrema esquerra també partidària d’un govern autoritari i antiimmigratori. Primer els de casa, criden a l’uníson.

De moment els governs europeus s’han compromès a augmentar la despesa militar. De la despesa militar en diuen “la seguretat”, faltaria més.

Com que a l’any 2025 no hi ha prevista cap cita electoral, la batalla entre el govern i l’oposició es traslladarà als tribunals.

El partit judicial serà un dels grans protagonistes de l’any.

“Justícia espanyola manipuladora” ho venim dient setmanalment, i des de fa temps. Poques sorpreses.

Salut i república.