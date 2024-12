Tanmateix (60) Bon Nadal

dijous, 19-12-2024

Havia començat un article mirant d’explicar les causes de la rancúnia que ens està envaint. He posat els quatre exemples que sap tothom de comportaments indignes dels principals líders polítics de tot el món, de casa nostra i de la casa del costat. He acabat dient que el seu mal comportament, fa que la gent ja no es cregui res i que cadascú vagi a la seva.

He fet evident que el món està en mans de psicòpates de manual i que, oh meravella, aquests psicòpates han estat votats democràticament per la gent dels seus respectius països.

Mira com ha anat la cosa que he acabat afirmant que el noi que ha matat el director de la principal companyia d’assegurances dels EEUU. tampoc et pensis que hagi fet cap cosa estranya.

Amb l’article acabat però, m’he adonat que d’aquí no res serà Nadal i que una mica havia de dir alguna cosa tendent a l’encoratjament i la bona voluntat. Es fa difícil, tal i com tenim el telenotícies, però caldrà fer-ho.

Estic convençut que cadascú de nosaltres per molt malament que es posi la cosa, serà capaç de tenir un bon sentiment cap als altres i si és algú que ho necessita, amb més raó encara.

Ben cert que les llumetes i la musiqueta que ens acompanyaran aquests dies, no són sinó un parany del capitalisme per fer-nos gastar més i tenir-nos arruïnats durant una part del nou any.

Ho sabem, però farem com que tot és més bonic aquests dies i que no sabem res del que està passant a mig món.

En el resum: bon Nadal i ànims, que això ho solucionarem.

Salut i república.