Tanmateix (58) L’alternativa.

dijous, 5-12-2024

La idea central és que l’actual govern, tant el del PSC a Barcelona, com el del PSOE a Madrid, si fan alguna cosa en favor del català o de Catalunya, no és per les seves pròpies ganes sinó perquè es troben en una situació en la qual les pressions d’ERC i de Junts els obliguen a actuar de determinada manera. Es ben possible.

Aquesta és una forma de treballar ben habitual en tota activitat política. Sempre que hi ha un govern basat en un pacte, inevitablement tindrà detalls, característiques, taques, deixos o residus de les dues o tres parts que conformen el pacte. No caldrà posar molts exemples.

El Sanchez està al govern per la por que el nacionalisme català li té a PP i VOX, no hi ha molt més

Es ben cert que un govern P.P. – VOX, amb el lideratge més o menys evident del Partido Judicial, seria una alternativa molt pitjor, una tornada al franquisme tronat i llefiscós de sempre i que no ens podem ni arriscar, però no està molt clar si ens convé seguir fent com que ja ens va tot prou bé.

Seguim avançant, segueixen les bugades i seguim perdent llençols. Un a cada bugada.

Per exemple, la cimentera Molins, una de les gran empreses que va abandonar Catalunya, ha tornat. Es una bona notícia?

Hi ha qui opina que no, perquè això suposa que donem per acabades les lluites independentistes i que ja ens està bé allò del retorn a la “normalitat institucional” i francament això fa més por que una pedregada en sec. Què podríem però, fer nosaltres?

Com és que és tot tan difícil?

Salut i república