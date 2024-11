Tanmateix (56) Un festival que tenim

dij0us 21-11-2024

La qüestió valenciana no està acabada. Serà la nostra vergonya durant molt de temps. Durant anys, segurament.

La resta de món no sembla que vagi millorant molt. Per dir-ho amb el poeta, la cosa s’està animant.

El president Biden, assessorat pels seus consellers, ha encoratjat Zelensky a llançar contra Rússia uns míssils made in Estat Units. El Putin, també ben assessorat, ens ha amenaçat a tots plegats amb fer ús d’armes atòmiques.

Corea del Nord diu que té noranta mil soldats, amb més gana que una mola de pedra, per ajudar el Putin que se veu que va justet de gent.

També hi ha problemes a Suècia i Lituània. Algú ha sabotejat uns cables submarins fonamentals per les comunicacions. Ningú ha reivindicat la feta i atès que Ciutadanos ha desaparegut del mapa no se sap qui pot ser el responsable.

Diu que han vist un vaixell xinès pel Bàltic. No se sap què estava fent. Turisme no devia ser tot i que amb els xinesos no se sap mai.

Lo Trump pensa expulsar onze milions d’immigrants. No se sap ni on els pensa portar, ni com ho pensa fer.

De pas, un dels macarres que posarà al seu govern ha dit que els palestins no existeixen i que Israel farà ben fet d’ocupar Gaza i Cisjordània.

Un festival que tenim muntat. Ja es veu prou.

Ara que anem de cara al Nadal, a banda de les llumetes, no faltaran les crides a l’amor fratern, la pau i la bondat de tots els humans. Es capaç que sí.

Estem preparats per si del cel, ultra la blanca neu nadalenca, ens cau alguna altra cosa.

Anims i seguim endavant.

Salut i república.