Tanmateix (55) Algun suggeriment?

dijous, 14-1–2024

La DANA segueix essent la primera notícia a tots els telenotícies i a tots els programes de ràdio i televisió i no sols no sembla acabar sinó que va augmentant amb noves gotes fredes i sorpreses per tot el territori. No anem bé.

Alguns lamentables personatges, utilitzen la DANA per dissimular, tapar o desviar l’atenció del personal.

El poca pena del Mazón, president de la Generalitat Valenciana, per exemple, que es va passar la tarda de les inundacions dinant tranquil·lament, durant cinc hores, amb una alegre i simpàtica periodista encara vol trobar algun culpable entre els de protecció civil o en el cos de bombers. La caverna del Vivaspaña l’ajudarà.

El P.P. protegeix tan miserable personatge perquè fer-lo fora seria donar-li un triomf a l’etarra Sànchez..

Tota la guerra que portaven en els diversos tribunals suprems, ha quedat eclipsada pel volum enorme de la tragèdia valenciana. Per no abandonar la presa, seguiran amb el jutge Peinado, el del bombo, fins on puguin arribar. I si no a Brussel·les, és igual. La qüestió és embrutar.

El Partido judicial segueix desfermat contra Catalunya, això sí.

L’extrema dreta vol repartir el menjar i els ajuts només entre els espanyols de raça. No hi ha res com ser ruc. Són els únics que no saben que la immigració és una demanda del gran capital.

Ho tenim fotut perquè segueix plovent i encara hi ha gent negant el canvi climàtic.

Constatem però, que hi ha un moviment de solidaritat molt important. Potser no està tot perdut.

Algun suggeriment?

Salut i república.