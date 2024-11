Tanmateix (53) Una de freda.

dijous, 31-10-2024

Tenim el país sacsejat. La notícia, sens dubte, ha estat la terrible tempesta que ha passat per Albacete i ha assolat el País Valencià. Unes fotos i unes filmacions veritablement esgarrifoses.

La DANA té una lectura immediata i és que confirma la nostra absoluta impotència davant de les forces de la Natura i de com totes les xerinoles urbanístiques s’acaben pagant.

Les morts i la ruïna més completa de tantíssima gent que ho ha perdut tot duraran molt de temps.

Segurament duraran per sempre més. Perquè no veig molt bé com es pot compensar la pèrdua de tota una vida d’objectes, mobles, llibres, fotos, roba, papers, cartes i records arrossegats per l’aigua. Amb diners segur que no.

També hi ha qui opina que això la DANA ha estat qualsevol cosa tret de natural, i també és possible. Caldrà demanar responsabilitats i acomiadar incompetents, alguns amb càrrecs molt importants.

Canviem de tema. Proposo ara una nota còmica: un dels líders del Partido Judicial, un tal Luís Angel Hurtado conegut als mitjans judicials com un dels pilotes més notoris al servei del P.P.( té el paio un historial semi delictiu), ha ordenat ni més ni menys que l’escorcoll del despatx professional del Fiscal General de l’Estat Espanyol. Li han pres fins i tot el mòbil.

Ho comento perquè sapiguem amb qui ens estem jugant els quartos. Una colla de pelacanyes., amb un seguici de palmeros Un numeret de circ. Així i tot, ells caminen tibats com si ens perdonessin la vida.

Vigilem per si de cas..

Salut i república.