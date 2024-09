Tanmateix (48) Un clamorós silenci.

dijous, 26 de setembre de 2024

Hem conegut algunes notícies importants.

Uns joves s’han manifestat contra el desgavell dels pisos i els lloguers. El problema de la vivenda. Ja està prou bé que es manifestin violentament.

La policia, sempre al servei del poder, ha anat a per ells i a cops de porra els ha invitat a finalitzar la protesta. Els han explicat que el capital és l’únic Déu veritable i que la propietat privada és sagrada. Tant o més que la sagrada constitucion que “nos hemos dado entre todos.” Una absoluta vergonya.

Cal suposar que un parell de joves seran imputats per un delicte d’odi, i si algú va cridar en català li faran un marchena per terrorisme i endavant.

De passar passar però, no ha passat res. No ens enganyem.

Pitjor ho tenen al Líban. Israel està disposada a fer una altra Gaza. Han començat a desplaçar gent d’un cantó a l’altre i van bombardejant els llocs on fan raure la gent.

El món civilitzat, tret d’algun espinguet, guarda un clamorós silenci al respecte.

Sembla que tothom està callat per si es desperta la fera que encara seria pitjor.

Els moros del petrodólar no diuen ni paraula. Ja els va bé mentre no toquin cap pou de petroli? Es molt possible.

I la guerra d’Ucraïna? Algú sap què està passant? Es cert que Rússia està venent més gas que mai?

Fa un parell de dies van donar una notícia que potser és a la base del tot el que està passant i ho explica molt bé: un 1 per cent de la població mundial controla el 95% de la riquesa de tot el món.

Calen més explicacions? Em sembla molt que no.

Mirem de mantenir-nos orgullosament lliures.

Salut i república,