Tanmateix (44) Resum de la situació.

dijous 29 d’agost de 2024

De moment diu que el Sànchez de visita a l’Africa i ha promès ni més ni menys que 250 mil llocs de treball a qui vulgui venir. Espero que sigui una altra mentida del Feijoo per arribar a la Moncloa d’una maleïda vegada.

Parlant de l’Africa negra, Tanzània ha esborrat de les seues llistes de ciutadans 100 mil massais que diu que n’estan fins a la boina de ballar per als turistes i volen recuperar els seus camps, les seves pastures i els seus ramats. Una intenció clarament terrorista, com és evident. Els eliminaran.

Maduro segueix sense publicar les actes de les votacions i acusa de colpisme i traïció a la pàtria qualsevol que les demani. Ha empresonat un munt de gent.

Lo Trump s’ha fet una col·lecció de cromos amb el seu careto de fa vint anys i unes sabatilles d’esport i ho ha posat tot a la venda a un preu francament exagerat, trumpista. Encara hi haurà algú que l’hi comprarà.

Lo Netanyahu, notori criminal del nostre segle, vol fer a Cisjordània el que està fent a Gaza. Segons que sembla, compta amb el permís explícit de Déu Pare. A l’ONU van fent reunions però encara no han aclarit si són verdes o si són madures.

He vist una foto d’unes dones afganeses amb uns burkes foscos, d’una textura semblant al cartró pedra. No crec que hi hagi cap Déu Pare tan cabró com per patrocinar una vestimenta semblant. Si no és el del Netanyahu, clar.

A la vista del panorama, el govern de Vivaspaña que s’ha muntat el Sr. Illa no sembla un problema gaire important… però és el nostre problema.

Ho direm amb la boca petita per no fer massa soroll: volem la independència.

Salut i república.