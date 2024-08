Tanmateix (40) Ho fan malament.

dijous 1 d’agost de 2024

Hi ha una mena de gent que ho fa tot malament. No saben mai, per exemple, com han d’anar vestits.

Amb aquestes sabates vas? Que no veus que són massa de mudar? Aquestes sabates has de portar? Sembla que vagis a fangar amb això.

Tampoc no calia que ho expliquessis a la reunió de veïns. No se’ls importa un rave. No calia.

Si es dóna el cas que han fet bé alguna cosa, sempre es troben que era massa tard, a misses dites, a les talúries. Alternativament ho poden haver fet abans d’hora, massa prompte.

Aquells papers els necessitaven ahir a la tarda. No t’ho vaig dir però era evident. O, pel contrari: No calia que els portessis tan aviat perquè encara els embolicaràs amb tants papers.

Hi ha gent que deu tenir un defecte de fabricació. Ja t’ho dic.

Alguns partits polítics diràs que tenen les mateixes característiques. Si pacten són uns llepons, si no pacten no saben què és la política. Si diuen, si no diuen, si voten a favor, si voten en contra o si s’abstenen. Ho fan malament, sempre.

Independentistes? ara són autonomistes, ñordos de fet. Botiflers , il·lusos, sempre els enganyen, s’han venut.

Volen estar al govern? Clar, només estan per la paga i per les cadires. No volen estar al govern? Clar, infantils, poc responsables.

Pactant no aconseguirem res. Sense pactar tampoc.

Volem la independència? Si, clar que sí. Però amb aquests partits no anem bé.

Pactem? No. Així, anem de cara a unes altres eleccions? No, això no.

I doncs? …. Ho fan malament.

Fem-nos-ho mirar, companys.

Salut i república.