Tanmateix (39) Segueixen les converses

dijous, 25 de juliol de 2024

Van avançant les converses i no es veu molt clar si estem progressant o no. De moment, sabem que el PSOE té un gran interès per fer l’Illa president de la Generalitat.

Ho tenen difícil perquè els independentistes catalans estan demanant a canvi millores econòmiques substancials que els socialistes espanyols no estan disposats a acceptar.

Estem sempre passant del concert econòmic o el finançament singular de Catalunya al conegut lema del “cafè para todos”. No està molt clar com pot acabar la cosa.

Bona part de l’independentisme català no vol que l’Illa sigui president perquè en el seu moment va ser un ferm partidari del 155 i es va fer tot de fotos amb alguns individus lamentables. Es cert que no és un personatge especialment volgut pels catalanistes en general.

En qualsevol cas, la notícia realment preocupant és que el Tribunal Supremo espanyol en un escrit que ha fet sobre la constitucionalitat o no de la llei d’Amnistia, a banda de dir textualment “No tenim cap dubte de la inconstitucionalitat de la norma” ja ha titllat directament de “colpistes” els independentistes implicats.

L’adjectiu, que era propi de palmeros de la caverna, ha arribat a dalt de tot, al Tribunal Supremo.

Encara hem de sentir que el Tejero era un “patriota equivocado” i que els colpistes som nosaltres.

Ja havíem dit que una de les prerrogatives del poder és la capacitat de canviar el significat de les paraules. Aquí tenim un exemple vergonyós.

De la justícia espanyola ens podem esperar qualsevol cosa.

Salut i república.