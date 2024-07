Tanmateix (37) Incompetent.

dijous 11.7.2024

Una de les seves característiques és que sempre en poden fer una de més ridícula. Semblava que havien arribat al final i no, de cap manera.

El jutge Garcia – Castellón estava molt ben situat en la cursa aquesta per saber qui era el més patriota de tots els jutges. Havia aconseguit entorpir repetidament el procés d’amnistia i la caverna el lloava diàriament com si fos el nou Marchena de la Judicatura espanyola.

Es pensava que es jubilaria entre aplaudiments i lloances i s’haurà de retirar amb el títol d’incompetent de l’any, i tot perquè havia fet tard a començar la instrucció del cas. Havia de començar el dia 1 i va començar el dia 2. I mira que l’havien avisat.

Això els passa als que tenen el complex de «Santiago i cierra España», de salvadors de la pàtria. Descans que ens ha quedat.

Al tanto però. El cas ha caigut per «extemporani» però no han dit que el Tsunami no és terrorisme, no han dit que la mort del turista francès, no és culpa dels organitzadors de la manifestació. Això s’ho guarden a la mànega.

No ens sorprendria gaire si d’ací un parell d’anys, algun Marchena s’inventa una trampa, engany, excusa o barateria per tornar a acusar els implicats.

Que tal un pacte secret dels independentistes amb el Putin? I uns petards a casa d’un CDR? I una botella de ginebra per fer còctels Molotov per llançar-los a una guarderia infantil? No se sap mai.

La Justícia espanyola és imprevisible.

De moment, però, estem una mica més contents que la setmana passada que ja és molt.

Salut i república.