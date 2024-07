Tanmateix (36) Amnistia a l’espanyola.

dijous, 4 de juliol de 2024

Ha començat a funcionar l’aplicació de la llei d’Amnistia. S’està desenvolupant clarament “ a l’espanyola”.

Els primers beneficiats, després d’algun cas anecdòtic com ara el Buch i algun altre, han estat els 46 policies que van apallissar el personal que es manifestava o que s’estava esperant per votar. Tothom va veure les filmacions i no caldrà recontar-les.

Ara resulta però, que els policies no volen ser amnistiats, perquè això seria reconèixer que van fer alguna cosa mal feta i diuen que no, que ells es van fer el que els havien ordenat. “L’obediència deguda”, que ha estat l’excusa tradicional de torturadors, sicaris assassins i militars en general.

Estan convençuts d’haver fet el que calia.

El criminal que li va pegar dos cops de porra als ulls, a una senyora que anava a votar, recordo l’escena perfectament, suposo que no vol cap amnistia perquè està esperant un judici i que li acabin concedint una medalla.

Simultàniament la flor i la nata de la Judicatura espanyola, remenant tota mena de llibre i paper dispers, s’ha inventat uns càrrecs de malversació contra el Puigdemont, el Junqueras i companyia per tal de no concedir-los l’amnistia, i de pas, si és possible, posar-los a la presó. Vivaspaña.

Aquesta flor i nata, tot i que són uns tipus menyspreables, suposo que cada nit es miren al mirall i somriuen contents de ser tan espanyols com són.

Només preocupats per qui serà el més espanyol de tots, orgullosos també de la seva actuació.

Una bona vergonya que fan, ara que ho dius.

Salut i república.