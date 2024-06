Tanmateix (33) El Partit Judicial.

dijous, 16 de juny de 2024

S’ha posat en marxa la llei d’Amnistia.

El Partit Judicial, els dels jutges, s’ha manifestat en contra i quatre dels jutges més coneguts han amenaçat amb dimitir si el fiscal general els obliga a acceptar la llei. Una vergonya com una casa.

L’amnistia està en marxa però no sabem la seva utilitat real, si serà d’algun profit o no. Els policies que van atonyinar la gent se’n beneficiaran segur. Amb medalla i tot. Els imputats i apallissats anònims se’n podran sortir més o menys bé.

Estem segurs però, que dels coneguts no se n’escaparà ni un. Faran tots cap a la presó o en faltarà poc i per sempre més, això sí, els acompanyarà com espasa de Damocles, la seguretat que en qualsevol moment, la Justícia Espanyol Manipuladora, o el més abjecte dels seus sicaris, s’inventarà una nova paraula, un nou concepte, un nou delicte, pel qual podran fer cap a la presó, els inhabilitaran per sempre més o arruïnaran la seva família fins a la quarta generació.

Això ho sabem del cert perquè bona part de l’aparell judicial és encara el franquisme de postguerra, ara amb mòbils i ordinadors last generation però són ells, són els de sempre.

No els fa gens de vergonya de fer el que fan, ans al contrari n’estan orgullosos. Agombolats per la premsa i la caverna en general que cada dia els felicita pel seu espanyolisme i la seva lluita contra “el enemigo catalan” que som nosaltres.

I cada vegada més cap a la dreta. Rucs i conservadors.

No tenim més alternativa que una fuga ordenada. La independència.

Salut i república.