Tanmateix (25) Paracomptem

Els discursos de l’extrema dreta catalana, estan començant a ser escoltats per alguns dels nostres.

El discurs és molt enganyós, molt fàcil i molt cridaner. Són unes proclames fetes a partir de la poca reflexió i les mitges veritats.

Es alguna cosa com dir que tot el que hem estat desitjant, ells ho poden aconseguir en un parell de legislatures o menys i tot.

Tenen la solució a tots els nostres problemes. Ens diuen que el nostre enemic principal és la immigració. Acabaran amb ella en un parell de dies. No han aclarit qui ocuparà els llocs de treball que està ocupant aquesta gent. Sembla un detall sense importància.

Deportaran tots els immigrants dedicats a activitats delictives o semi-delictives. No caldrà comptar amb cap policia ni cosa semblant. Ho faran ells.

Es un discurs directe, dirigit al cor i a l’estómac. Entra fàcilment. Nosaltres som els bons i els altres són els dolents.

Que un partit polític tingui la lluita contra la immigració com un dels seus objectius principals, per no dir exclusiu, és francament preocupant.

La immigració és, sens dubte, un dels grans problemes que té Europa i doncs Catalunya. Caldrà posar en marxa una política que no es pot basar en la deportació i el cop al cap.

Es un tema de molt difícil solució perquè també hi ha qui està utilitzant la immigració i doncs, la fam i la necessitat, com arma d’expansió ideològica i de control de la població.

Segurament trobarem el gran capital a la base del problema.

