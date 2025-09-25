Rafel Santapau

25 de setembre de 2025
Tanmateix (100) Nosaltres a la nostra.

Dijous  25-9-2025

 

No s’albira en la llunyania  cap mena d’esperança. Els darrers esdeveniments internacionals no han aportat cap motiu de joia.

Les grans organitzacions internacionals, sobretot les dedicades a la col·laboració, al progrés  i a  la gent en general, aniran desapareixent perquè els països implicats no volen saber-ne res i molt menys encara seguir pagant.

Hi restaran, si de cas,  les aliances militars, no totes, i algunes de les econòmiques.

Organitzacions mundials de l’agricultura, del treball, de la salut, del desenvolupament, del medi ambient, de la infància, del canvi climàtic i dels refugiats, es fondran en benefici del capital, del negoci, del campi qui pugui i de la llei del més fort.

El gran capital controlarà els mitjans de producció i els de comunicació. Algú pot dir que això ho ha fet sempre i exceptuant , sembla, una tribu de la Mongòlia interior, és cert.

Avui  però, ho estan fent més a la vista que mai.

Parla un mangarrufo o altre a la seu de les Nacions Unides i se n’assabenta tot el món, en directe.

Ho hem dit en alguna altra ocasió, és l’imperi dels macarres.

A Espanya, hi ha el Partido Judicial, o també són macarres? és possible.

Tenim doncs, alguna possibilitat de sortir-nos-en amb  elegància? En tenim una: com que hi ha tres o quatre macarres oficials potser que en la lluita entre ells, hi hagi algun gest que ens pugui afavorir.

No està molt clar.

Caldrà estar molt atents a la jugada.

Naturalment no ens refiem de cap del tres o quatre.

Nosaltres a la nostra.

Salut i república.

