Seguim endavant (8) Fa 50 anys

Dijous, 20-11-2025
Com és que el franquisme segueix funcionant a Espanya i molts joves s’hi senten atrets?
Es sabut que hi ha un augment de la dreta a Europa. El cas espanyol és el més fàcil d’explicar.
A Espanya, els franquistes van guanyar la guerra. Van estar al poder durant 40 anys i encara controlen bona part de la policia, l’església, l’exèrcit i el cos judicial. Els exemples són clars i diaris.
L’odi de l’Estat espanyol a Catalunya, als Països catalans i a la seva cultura, els vergonyosos judicis contra els independentistes, l’aplicació arbitrària de la llei antiterrorista, són ben actuals.
Recordem que el tribunal franquista que es deia de l’ Orden Público va passar a ser l’Audiència Nacional d’un dia per l’altre i els jutges que hi havien arribat pels seus mèrits franquistes, no es van canviar ni les togues. Són allí i són ells.
Amb alguna excepció de l’esquerra, espanyolista, el franquisme ha estat sempre al poder i encara ho està.
La famosa frase “atado i bien atado” segueix vigent. La dreta dura és el triomf del capitalisme.
Les xarxes socials, també en mans de la dreta, s’han encarregat d’esbombar una sèrie de mentides que bona part del jovent ha acabat creient.
Foses comunes, camps de treball i de concentració. De tot això ni se’n parla ni se’n pot parlar.
Diuen els bisbes que això és reobrir ferides. Demanar que retornin tot el que van robar a punta de pistola a sindicats, ajuntaments, ateneus i gent d’esquerra, és reobrir ferides.
Així ens va.
Anims però i endavant.
Salut i república.
