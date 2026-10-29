Rafel Santapau

Professor de literatura i teatre / Pintor, escriptor, músic i artista en general / Independentista radical./ Ateòleg / Absolutament cremat (ara no tant)

29 d'octubre de 2026
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Seguim endavant (57) Els aldarulls.

Dijous 29-10-1026

Van començar a França amb els estudiants que demanaven millores en el  sistema educatiu.

Segurament se’ls en va anar de les mans i algun exaltats van cremar contenidors, motos i cotxes i finalment van cremar un ajuntament i tot.

El vandalisme que va començar amb els estudiants francesos, s’ha anat estenent per Europa i ara en tenim també a casa.

Les protestes estan  agafant  un caire preocupant.

Centenars de joves, tampoc no massa, vestits de negre i tapant-se la cara per no ser reconeguts, es dediquen directament  a cremar material urbà, motos i cotxes  i sobretot es dediquen a trencar aparadors de comerços i robar tant com poden.

Tampoc no tenen cap interès a dissimular que estan robant.

Ningú no sap per què ho fan ni qui és el responsable.

No estan protestant de res, no hi ha crits reivindicatius, només  hi ha violència, foc, destrosses i robatoris.

La dreta dura parla d’una nova kale borroka patrocinada pel PSOE, i l’esquerra   diu que és el PP i VOX i la Falange ressuscitada.

Els de sempre diuen que és cosa de la immigració i l’independentisme. Gora ETA deia una pancarta a Bilbao.

Hi ha qui assegura que és un nou cas de guerra híbrida finançada pel Putin. Uns altres diuen que són el Trump i el Netanyahu perquè el govern espanyol és propalestí i el volen enderrocar.

Es perfectament possible tot.

Ens cap el consol de saber  que els lladres no són dels nostres. Es convoquen exclusivament en castellà.

Nosaltres no cremem res, de moment,  però seguim protestant.

Salut i república

 

 

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