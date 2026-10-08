Seguim endavant (54) Ens posarem al pairo.

Dijous, 8-10-2026
Ha començat el festival de promeses i discursos electorals amb els líders carismàtics dels diferents partits brandant pancartes i espases, per fer-nos creure que són el nostre futur i la nostra esperança. Ho tenen agre. Ja no ens creiem res de ningú.
Que algú del P.P. ens vingui a parlar d’honradesa i claredat en els comptes, és francament còmic. Tant com si ho fa un del PSOE, ara que ho dius.
La llei d’amnistia s’ha obert camí i sembla que el marxòs Marchena i el seu company Llarena han acceptat que han perdut i que hauran d’admetre que s’han equivocat.
Ep, sembla. No llancem les campanes al vol. Del Partido Judicial no ens podem creure res, ni que ho jurin sobre la sagrada Constitución.
De Ceuta ja no en parla ningú. Tampoc no sabem com ha acabat la cosa.
Una penya de fatxes volien anar a posar ordre, però al final van preferir posar ordre a l’acampada de la porta del Sol. Se sap que els fatxes aquests són unes xicototes.
La dreta dura està preparant el terreny per a una victòria convincent. De moment han inventat una estranya conxorxa de vots per correu i nets i nebots.
Ho tenen tan clar com el Trump: si no guanyen és perquè els altres han fet trampa. Per correu o a les urnes, abans o després del recompte, és igual: han fet trampa i no hi ha més. Assaltaran el Congrés.
Fins al 29 de novembre, dia de les eleccions, en sentirem de molt grosses.
També serà bo saber qui dels nostres es presenta i qui no es vol presentar.
Calma sobretot: ens posarem al pairo i esperarem novetats.
Salut i república.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!