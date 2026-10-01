Seguim endavant (53) Mala peça al teler.

Dijous, 1-10-2026
No tot són males notícies. A partir de la feta de la dona que havien desnonat, s’ha muntat un desgavell fenomenal.
Tant, que el govern ha hagut de prendre mesures urgents i ha presentat unes propostes modificant alguns aspectes de la llei de lloguers, propietaris i llogaters.
De pas, aquí la bona notícia, la gent, el poble pla, s’ha decidit a plantar cara.
A banda de les manifestacions, han fet a tot arreu acampades que recorden les que van estar a punt de canviar alguna cosa a España amb la fundació de Podemos i tota aquella alenada d’aire fresc que va acabar en no res i Vivaspaña.
No ens animem gaire, però. Tenim molt mala peça al teler.
Ni el govern ni ningú pot condemnar la cobdícia, principi bàsic del capitalisme.
Vull dir que el sindicat de llogateres i els pobres en general poden fer les acampades, manifestacions i protestes que vulguin però no tenen res a fer davant del capital.
Alguns partits, per exemple, s’han posat clarament al costat del propietari.
Tardaran dos anys o en tardaran tres, però al final, el fons voltor es quedarà la casa i el propietari podrà convertir el seu pis en pis turístic o llogar el pis per habitacions a uns quants estudiants o treballadors autònoms. No hi ha dubte.
Visca la propietat privada, ens estan dient.
Hem creat un monstre que se’ns acabarà menjant a tots plegats.
Alguns podran participar en la festa i fer alguns diners, però la majoria acabarem essent part del menú: primer plat, segon plat o postres.
Sap greu però contra el capitalisme no tenim res a fer.
Salut i república.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!