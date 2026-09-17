Seguim endavant (50) L’informe PISA

Dijous 12-9-2026
No se’n parlarà gaire però l’informe PISA és molt important, perquè ens mostra la societat que tenim i la que tindrem en uns quants anys.
Es tracta d’una prova que es fa a 91 països, a 760 mil alumnes que representen ben bé 33 milions d’estudiants de 15 anys.
Els resultats naturalment ens presten a tota classe d’interpretació i els països que han tret els pitjors resultats, tret de reconèixer cap tipus de responsabilitat, exhibeixen tota mena excusa. Es tracta sobretot de poder culpar algú dels mals resultats.
Catalunya com ja sabem no ha estat avaluada per una sèrie d’errors del departament corresponent. Cal pensar però, que no devia estar gaire lluny de la resta de l’Estat Espanyol que diu que ha tret els pitjors resultats de la història.
S’ha de dir que els països més rics de la OCDE (Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic) han tret els pitjors resultats.
Tothom sembla d’acord a dir que l’ús de màquines que estalvien de pensar o de llegir no són especialment educatives. Ens faltava la intel·ligència artificial que ens treu fins i tot de saber dibuixar, saber idiomes o saber música.
Tothom d’acord però cap partidari d’actuar radicalment en contra.
Patirem perquè aquests individus que avui han demostrat no saber llegir, no saber matemàtiques i no tenir capacitat científica, d’ací uns quants anys seran dirigents polítics i empresarials.
Els més rucs d’entre nosaltres seguiran dient que la culpa és de la immigració, de la dona del Sànches o dels independentistes.
Calma sobretot i seguim amatents.
Salut i república
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