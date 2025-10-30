Seguim endavant (5) Un any de la Dana

dijous 30-10-2025
Ha fet un any de la DANA de València.
Hi ha molta gent que encara no té casa o que no la té en condicions. Per a sorpresa de mortals encara hi ha fang pels carrers , mobles , cotxes i tota mena de deixalla.
El govern del Mazon que es va demostrar inútil fa un any, segueix fent demostracions d’inutilitat.
Com és possible que no hagin pogut ni tan sols netejar els carrers? No han estat capaços de saber com s’havia de fer i posar mans i màquines a treballar? De dinars si que n’han fet uns quants i medalles i tot que s’han repartit.
La Caverna ha intentat culpar els de sempre de tots els mals, però no se n’han sortit gaire bé.
Que la culpa sigui dels immigrants, no ha colat i que sigui dels catalans o dels valencians que parlen en català, tampoc ha funcionat.
Des de fa molts anys, sempre que han d’amagar alguna cosa tornen amb la dèria de la llengua i el català i el valencià. Són una repetició d’ells mateixos.
Dissortadament hi ha una colla d’incompetents situats en els llocs de responsabilitat , espanyolistes i antivalencians bàsicament. Els coneix tothom però controlen els mecanismes del poder i no ens sorprendria que en unes noves eleccions els valencians tornessin a fer el ridícul.
Al funeral d’Estat que van organitzar, algú del públic assistent ja li va dir al Mazón el nom del porc, però els del P.P. diràs que li volen fer un comiat amb una mica de cerimònia i acabar dient que potser no ho va fer del tot bé, però que tampoc és tot culpa seua, que en fi, que ja se sap, que VIVASPAÑA i que ja ho trobarem.
Són una partida de miserables. Vergonya fan.
Salut i república.
