Rafel Santapau

Professor de literatura i teatre / Pintor, escriptor, músic i artista en general / Independentista radical./ Ateòleg / Absolutament cremat (ara no tant)

3 de setembre de 2026
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Seguim endavant (49) Descafeïnant la Diada

 

Dijous 3-9-2026

 

Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya és un especialista en aigualir, difuminar i rebaixar qualsevol  forma de catalanitat.

Sense sorolls i sense  males paraules.

Igual es manifesta partidari d’aplicar l’article  155  que diu que és molt convenient celebrar la diada de Catalunya a Extremadura, perquè  diu que ens anirà tan bé i que enfortirà el nostres llaços amb la pàtria comuna que no és altra que l’Espanya imperial.

La mateixa que no ens deixa desenvolupar-nos com una societat lliure, forta i amb un futur independent.

Amb tota la cara ha dit “que celebrar la diada a Extremadura  forma part de l’estratègia per recompondre les relacions institucionals  malmeses pel procés independentista. Que Catalunya es vol implicar en la millora d’una España de tots, més plural, més rica i més justa.”

No es negarà que cal tenir una fetge com una vaca de Hereford  per dir una cosa semblant.

Tot va pel mateix camí, les quatre barres s’han convertit en quatre Is  on diu la diiiiada i el cartell també està fet de manera que no es vegi cap cosa que ens recordi Catalunya i les seves reivindicacions.

El seu és un catalanisme sense estridències, de germanor, que no pugui molestar ningú.

Sembla molt que també acabarà oferint noves glòries a Espanya.

Nosaltres però, seguirem reivindicant una Diada combativa, per una Catalunya  forta i lliure.

No hi ha més.

Salut i república

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