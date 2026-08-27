Seguim endavant (48) Brutalitat policial.

Dijous 27-8-2026
El passat diumenge el Barça va anar a Elx a jugar el seu partit de lliga.
Entre els culers hi havia un noi que, gran error, portava una estelada.
Un policia especialment ruc, o molt obedient, va creure que això era intolerable, incitació a l’odi i segurament terrorisme. Així que va anar cap al noi i li la va prendre.
El noi va fer un gest per defensar-se i retenir la senyera.
Un altre greu error, perquè això ho van interpretar com un intent d’agressió i llavors, el brutal policia, ajudat per uns altres col·legues, també espantats per la violència del noi, el van tombar i un cop a terra li van donar quatre cops a la cara i al pit.
Després se’l van emportar. Com que encara està vigent la llei mordassa, el que diu la policia s’entén que és cert, sense discussió.
Està gravat, pensaràs. Error. Ara vindrà el Marchena i dirà que no cal mirar els vídeos. Tenim una certa experiència al respecte.
Sortosament, en aquesta ocasió no ha anat així i han deixat anar el presumpte terrorista.
La pregunta però, segueix a l’aire: a què ve tanta catalanofòbia? Sap tothom que el tema de l’estelada ha estat discutit llargament i que s’ha arribat a la conclusió que és perfectament legal i que demanar la independència no és cap delicte.
Vols dir que la policia encara no ho sap?
Vols dir que el policia agressor era el més ruc de la colla?
Potser serà per la via del futbol que la gent acabarà veient que som una colònia.
També estaria bé. Al País Basc ja han dit alguna cosa i a Catalunya, què?
Salut i república
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