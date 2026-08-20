Seguim endavant (47) Més notícies.

Dijous, 20-8-2026
Ens arriba la notícia. Segons d’on arriba i com ens arriba en podem fer cas o no, perquè no se sap mai
Hi ha qui es dedica a generar notícies falses i a penjar-les a les xarxes.
Diu que hi ha empreses que s’hi dediquen amb milers de treballadors a tant l’hora i tantes hores al dia.
Poden posar-li fotos i vídeos a la notícia. Compten amb l’ajut de la intel·ligència artificial, capaç de generar textos, fotos, gràfics, resums i el que sigui que volen publicar.
Després de la notícia ens arriba el desmentiment que és l’acció o efecte de desmentir.
Exemple pràctic: diu que han arribat 30 mil immigrants a Ceuta. 30 mil? No, 70 mil. Diu que ja no en queda cap. Com que no? En queden 42 mil. Però no són marroquins, són subsaharians i al Marroc tampoc no els volen. Com que no els volen? Que els foton al seu país. Hi ha 49 països subsaharians. Ei, no em trencos el cap. Ja s’aclariran.
Més notícies: M’he comprat un àtic a Chamberí. Quina barra, tia. Ep, no me l’he comprat per a mi. Es que vull posar unes oficines. Ara faré un comunicat oficial: Em tenen mania. Són tots uns comunistes.
Més notícies: Hem renovat els trens de rodalies de València. Vivaspaña. Però si els trens fa vint anys que estaven funcionant a Madrid. Sí, però a València són nous. Vivaspaña.
L’estret d’Ormuz ara es dirà l’estret del Trump.
I el Tigre aquell de Colòmbia? S’ha quedat en Tigreton.
Tot plegat és una mica còmic. Llàstima de morts.
Acabarem que no farem cas de res.
O és això el que volen?
Salut i república.
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