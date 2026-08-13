Seguim endavant (46) De l’eclipsi

Dijous, 13-8-2026
Ja ha passat l’eclipsi i s’han mogut milions de persones a la caça i captura del moment en què la lluna havia de tapar el sol.
La cosa ha suposat un moviment massiu de gent.
Diu que hi havia qui tenia llogat el lloc des d’on havien de contemplar l’eclipsi des de feia un parell d’anys.
Les cases de turisme rural i segons quines platges i muntanyes també estaven plenes de gent.
Els llocs on hi havia previst un eclipsi del 100 % han estat especialment visitats pel personal.
Cues quilomètriques en algunes carreteres, embussos, col·lapses, Rodalies al seu nivell habitual i, en general, la gent contenta, tot s’ha de dir.
Tanmateix, i sense ganes de voler trobar la part negativa de les coses, crec que tot la feta de l’eclipsi ha estat una demostració de fins a quin punt formem tots plegats una societat fàcilment manipulable.
Totes les ràdios i televisions han fet programes especials amb retransmissions en directe, amb connexions variades i programes amb set o vuit personatges parlant del tema en una alegre tertúlia.
Ens han convençut de la importància del fenomen. Ja se sap tota la literatura que porta afegida un bon eclipsi, abans, fa molt de temps quan només el cap de la tribu sabia quan es produiria l’eclipsi i sempre se li afegia algun toc diví a tot plegat potser era més bonic.
Actualment crec que s’ha perdut bona part del misteri.
Així i tot sorprèn una mica que acceptem tan fàcilment allò que ens ofereixen.
La facilitat que tenen de fer-nos anar d’aquí cap allà és una mica preocupant.
Vigilem.
Salut i república
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