Rafel Santapau

Professor de literatura i teatre / Pintor, escriptor, músic i artista en general / Independentista radical./ Ateòleg / Absolutament cremat (ara no tant)

30 de juliol de 2026
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Seguim endavant (44) Dels foc i de les brases

Dij0ous, 30-7-2026

 

El país està cremant pels quatre cantons.

Conforme avancen les flames ens anem assabentant de coses cada vegada més lamentables.

Mostres d’incompetència, improvisacions, material obsolet, insults i amenaces diverses.

Només ens faltaven els professionals de la mentida que aprofitant les xarxes, la IA, i qualsevol altre mètode il·lustren diàriament les seves mentides amb documentació  gràfica.

Mostren un incendi esgarrifós de l’altra punta de món amb fotos i vídeos i  ens diuen que és del País València, de la serra de Mariola, per la precisió.

Encara hi ha qui té la barra de dir que els incendis estan provocats pel propi govern espanyol, que ho fan amb uns drons teledirigits perquè  volen fer desaparèixer tots els boscos per tal de construir enormes plantes d’energia solar. Els beneficis se’ls repartiran entre uns quants, no cal dir.

Ho diuen i es queden tan amples.

Aquí l’incendi el tenim a Ensenyament. Hi ha un cacau de mil dimonis.

La Consellera encarregada del tema no vol dimitir de cap manera.

Tampoc se sap molt bé per què, si hem de dir-ho tot.

Segons que sembla, la Generalitat ha preferit dir que això de l’Informe Pisa, ha estat un error informàtic que voler reconèixer que un 23% d’alumnes van quedar fora de les proves per discapacitats diverses i sobretot per falta de domini de la llengua.

Catalunya no tindrà resultats fins al setembre del 2029.

Es una dada preocupant perquè ens quedarem sense resultats durant un període ben conflictiu.

Segons com, més foc caldria.

Salut i república.

 

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