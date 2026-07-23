Rafel Santapau

Professor de literatura i teatre / Pintor, escriptor, músic i artista en general / Independentista radical./ Ateòleg / Absolutament cremat (ara no tant)

23 de juliol de 2026
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Seguim endavant (43) Josep Vallverdú

Dijous 23-7-2026

La intenció de l’article ès encoratjar-nos i recordar-nos la necessitat de seguir treballant pels nostres ideals polítics i ciutadans.

Josep Vallverdú ès el referent escaient.

Escriptor de primera magnitud, ha excel.lit en tots els estils literaris que ha conreat.

Treballador incansable, intel•ligent, sempre atent als esdeveniments i a tot el que passava i tenia relació amb Catalunya i amb els Països Catalans.

Tot i que era un escriptor brillant, múltiplement premiat i reconegut internacionalment, era un home de tracte cordial i diríem que humil i tot, tarannà gens freqüent en el món de la literatura i de l’art en general que és un món plagat de fantasmes.

Vaig tenir l’honor de treballar amb ell a l’Institut que porta el seu nom a Les Borges Blanques i la seva manera de comportar-se va ser sempre un exemple a seguir.

M’agradaria destacar que a banda de les seves col•laboracions acadèmiques, en tenia moltes, moltíssimes de caràcter popular: sovint li demanaven unes paraules de presentació, un pròleg d’un llibre menor, un article per a una revista d’una escola, unes paraules per iniciar uns cursets pels mestres o per a gent que volia aprendre català i sempre tenia una paraula amable i el text escaient.

Una capacitat de treball admirable.

Era un home de fermes conviccions que ha sabut expressar-les també a un nivell col•loquial que tothom deu recordar.

En el resum: lamentem la mort de Josep Vallverdú i ens proposem seguir el seu exemple.

Per la cultura a la independència.

Salut i república.

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