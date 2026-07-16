Seguim endavant (42). Més sobre la justícia,

Dijous 16-6-2026
La gent normal i corrent desconfiem d’allò que en duen la justícia.
Sôn molts anys que hem comprovat que la justícia sempre acaba recolzant el poderós.
També és cert que la intenció (teòrica ) de la justícia era defensar el poble pla i impedir que el poderós no tingués cap restricció en les seves actuacions.
Això ès la teoria però després s’inventen les lleis que necessiten per seguir dominant. Si cal dictatorial ment, amb ma de ferro i si no cal, democràticament amb un parlament i tot. No tenen cap problema.
Si convé s’inventen una llei mordassa i el que digui la policia s’accepta com a prova determinant o s’inventen allò del delicte d’odi i el que es va crear per defensar les veus populars, desfavorides, per tal que tinguessin alguna defensa davant les grans organitzacions, els grups de pressió i els grups pròxims al poder, ha acabat sent justament una arma esgrimida pel poder per tal de carregar-se el miserable que gosa aixecar el cap i protestar
Hem arribat en un punt de cinisme tal que la policia, Mossos inclosos, o la Guàrdia civil, son els dèbils, els grups a protegir.
Els jutges són els seus principals protectors i com que s’han reservat el dret a interpretar la llei, s’amaguen darrera del seu vocabulari envitricollat, per a iniciats, i aquí no ha passat res,
Si obres la boca et poden acusar d’un delicte d’odi o directament de terrorisme.
Aixi està la cosa i no sembla que hagi de canviar en els propers anys, si no iniciem un revolució com cal.
Estem en el tema.
Salut i república. .
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