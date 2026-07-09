Seguim endavant (41) Podríem estar pitjor.

Dijous 9-7-2026
Ja ho diuen que no ens podem queixar perquè sempre podem estar pitjor. Es innegable.
La política espanyola se segueix arrossegant pel fang de la seua pròpia misèria. Van crear un monstre i ara no saben com el poden deturar si és que es pot deturar.
Si a un personatge amb l’historial del jutge Peinado, li donen poder, és capaç de fer qualsevol bretolada. Ara s’ha jubilat però encara ha volgut deixar constància del seu patriotisme i al crit de Vivaspaña ha deixat empantanada la dona del Sànchez.
Hi ha molta gent que el felicita cordialment, tot s’ha de dir.
Tant com feliciten als jutges que han decidit tornar a obrir la causa contra els quatre Mossos que van ajudar el Puigdemont a tornar a fugir.
Els quatre a la presó. Clar que sí. Vivaspaña, diuen ells. Felicitats de part de la caverna.
Ara han fundat un nou partit feixista. Ja van fer una desfilada per Madrid, amb els seus uniformes i els seus braços estirats.
El Montoro encara no està a la presó i l’M.Rajoy tampoc, tot i que ara ja saben qui és.
Com que s’ha acabat el curs ja no hi ha vaga d’ensenyants i hi ha qui es pensa que estan tots contents i pagats.
El Molt Honorable Salvador Illa, continua posant pegats al nostre govern i mirant de donar més consistència al PSOE de Madrid.
Catalunya segueix cremant. Cada dia que passa, es confirma que la majoria d’urbanitzacions boscanes estan fetes amb el cul (perdó per la metàfora)
Els musclos aviat els trauran fets al vapor.
Calma però, sobretot. Podem estar pitjor però també podem millorar. Som-hi, doncs.
Salut i república.
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