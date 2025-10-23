Seguim endavant (4) El carro pel pedregar

Dijous, 23-10- 2925
La paremiologia és la part de la lingüística que estudia els refranys, les dites i les frases fetes d’una llengua. La nostra és una veritable joia.
Una de les frases més boniques i encertades és aquella que diu “portar (o anar) el carro pel pedregar”.
Hi ha poques frases que descriuen tan bé una situació. En efecte, portar el carro pel pedregar, suposa que la cosa va molt malament, no està del tot perduda, però en falta molt poc.
La frase retrata exactament la nostra situació actual.
La ministra Montero torna a dir que el finançament singular de Catalunya serà singular per a tothom.
Els de Junts amenacen amb una negativa frontal als pressupostos, una jugada mestra que deuen tenir pensada.
ERC ha donat al govern una treva per posar en marxa el finançament. Fins al desembre. No han dit si l’1 o el 31de desembre. Tampoc no han dit quina és l’alternativa. Sens dubte serà també una jugada mestra de les habituals.
El Sànchez diu que fa una fresca que enamora.
El conegut jutge Garcia-Castellón, un dels líders del Partido Judicial, ha tret un llibre on es presenta com “l’español del año” víctima de les maniobres dels independentistes.
Un personatge amb una cara més dura que el ferro, gràcies al qual encara hi ha gent acusada de terrorisme i pendent de judici.
Ell ha portat l’ofici de jutge a un dels nivells més baixos als que pot caure i ho ha fet per amor a la pàtria. Està esperant doncs, que li dediquin un carrer, un poliesportiu, un detallet.
I si donem el carro per perdut?
Salut i república.
