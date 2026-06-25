Rafel Santapau

Professor de literatura i teatre / Pintor, escriptor, músic i artista en general / Independentista radical./ Ateòleg / Absolutament cremat (ara no tant)

25 de juny de 2026
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Seguim endavant (39) Setze jutges

 

 

Dijous, 25-6-2026

 

Ja fa anys que vam deixar de voler saber com funciona la Justícia espanyola.

Ara  s’ha embolicat molt la cosa perquè els jutges han passat directament a fer política i segons com a marcar els ritmes.

No han fet encara un partit  però s’hi dediquen cordialment a fer la política que ells creuen que és la que s’ha de fer i que  coincideix plenament amb la política que encara s’entén per “franquisme”.

Com que de jutges n’hi ha un cabàs no  es pot fer una afirmació que valgui per tots. Ja se sap.

Nosaltres dels jutges sabem allò que va sortint a la tele i els comentaris que fan uns i altres i parlem sense saber  tots els articles, disposicions,  jurisprudències  i raonaments que durant anys han anat lubricant  el seu funcionament.

Nosaltres només sabem del cert que contra els independentistes, per exemple,  la justícia funciona amb gran rapidesa, amb contundència i una certa crueltat.

Se sap que fins i tot Europa ha demanat que s’apliqui la llei d’amnistia que va aprovar el parlament  espanyol però que hi ha una parell de jutges que s’hi neguen i es van inventant arguments per no amnistiar els independentistes catalans.

Justícia espanyola.

Ara, segons que sembla, s’han proposat de fer caure el govern del Pedro Sànchez i estan dedicats en cos i ànima a tal propòsit.

Ja el tenen contra la paret.

Potser falta algun cunyat o alguna neboda, però ja sortirà.

No li veig un gran futur a la cosa perquè actualment no s’albira el recanvi del Sànchez.

Només se m’acut  fugir d’ Espanya a gran velocitat.

Salut i república

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