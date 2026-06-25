Seguim endavant (39) Setze jutges

Dijous, 25-6-2026
Ja fa anys que vam deixar de voler saber com funciona la Justícia espanyola.
Ara s’ha embolicat molt la cosa perquè els jutges han passat directament a fer política i segons com a marcar els ritmes.
No han fet encara un partit però s’hi dediquen cordialment a fer la política que ells creuen que és la que s’ha de fer i que coincideix plenament amb la política que encara s’entén per “franquisme”.
Com que de jutges n’hi ha un cabàs no es pot fer una afirmació que valgui per tots. Ja se sap.
Nosaltres dels jutges sabem allò que va sortint a la tele i els comentaris que fan uns i altres i parlem sense saber tots els articles, disposicions, jurisprudències i raonaments que durant anys han anat lubricant el seu funcionament.
Nosaltres només sabem del cert que contra els independentistes, per exemple, la justícia funciona amb gran rapidesa, amb contundència i una certa crueltat.
Se sap que fins i tot Europa ha demanat que s’apliqui la llei d’amnistia que va aprovar el parlament espanyol però que hi ha una parell de jutges que s’hi neguen i es van inventant arguments per no amnistiar els independentistes catalans.
Justícia espanyola.
Ara, segons que sembla, s’han proposat de fer caure el govern del Pedro Sànchez i estan dedicats en cos i ànima a tal propòsit.
Ja el tenen contra la paret.
Potser falta algun cunyat o alguna neboda, però ja sortirà.
No li veig un gran futur a la cosa perquè actualment no s’albira el recanvi del Sànchez.
Només se m’acut fugir d’ Espanya a gran velocitat.
Salut i república
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