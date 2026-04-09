Seguim endavant (28) El ministeri de la veritat.

Dijous, 9-4-2026
Després de les amenaces i les bombes, arriben a una treva.
La tal treva suposa l’obertura de l’estret d’Ormuz, el restabliment del pas del petroli, la fi dels atacs i l’inici d’unes converses per tal d’arribar a una pau duradora. Alegria en el medi rural.
Al dia següent de signar la treva però, es tornen a atacar uns i altres.
Israel diu que no li constava que el Líban entrés en l’acord de la treva i llança el seu atac més ferotge sobre Beirut. Un munt de morts i edificis destruïts.
Encara tenen la barra de dir que hi havia membres d’Hesbol.là que corrien per allí.
Netanyahu, un veritable nazi, ha dit que pensa fer al Líban el mateix que ha fet a Gaza, és a dir: esmicolar totes les cases i destruir les ciutats.
Els libanesos es veuran anant d’un lloc a l’altre rebent bombes per tot arreu.
El petrolier Sr. Trump ha tornat a la seva retòrica tradicional d’amenaces, mort i destrucció.
Estem entrant en un moment especialment delicat.
Anys a venir ens contaran la història que ells voldran i ens diran que els palestins van triar la seva llibertat, que els iranians van demanar la intervenció dels americans i que els libanesos volien sobre totes les coses ser una província del gran Israel que Deu Pare havia promès al seu poble des del principi dels temps.
Una cosa semblant al Ministeri de la Veritat del 1984 del George Orwell.
No els costarà gaire.
Si tenen algun dubte poden consultar als magistrats dels més alts tribunals espanyols.
Tenen la mà trencada a inventar històries.
Salut i república.
