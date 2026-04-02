Seguim endavant (27) Tots al cel .

Dijous, 2-4-2026
Sembla que faran una guerra tradicional amb la infanteria, l’artilleria i el recolzament de l’aviació i de la resta d’armes modernes que van inventant.
A tal efecte han enviat un munt de soldats disposats a deixar-se la pell en benefici dels negocis del Sr. Trump i els seus amics.
Si alguna cosa li hem d’agrair al conegut empresari és que no ha volgut dissimular gens la intenció final de la seva guerra: fer negoci i acabar controlant el petroli i en conseqüència el comerç mundial.
El que ja no està tan clar és com els seus soldats estan disposats a donar la seva vida pels negocis del Sr. Trump i els seus col·legues.
Els soldats iranians rai, poden morir contents perquè els han dit que si moren aniran al cel.
Els jueus, crec que també n’estan convençuts, amb alguns dubtes per això perquè els ultraortodoxos, els dels rinxols, que són els que tenen el cel assegurat, no volen anar a la guerra.
En fi, se sap que això de la teologia és una ciència molt complicada i que només uns quants hi tenen accés.
Tornem al tema de la guerra.
Una mica ho havíem insinuat la setmana passada: mentre dura el soroll de les bombes i les astracanades d’uns i altres, els nostres enemics del veïnat segueixen amb la seva lluita constant contra nosaltres.
Ara admeten una proposta en contra del català a l’escola, ara el Tribunal Constitucional prepara nous decrets contra la immersió lingüística.
No descansen mai.
Potser també aniran al cel.
Companys, companyes, no perdem de vista el veïnat.
Salut i república.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!