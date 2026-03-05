Seguim endavant (23) No a la guerra.

Dijous, 5-3-2026
Estem entrant en un procés que ja havíem viscut fa molts anys.
Ara estàs amb el Trump o estàs amb els aiatol·làs.
Uns i altres fan la propaganda del seu ideari presentant el contrari com uns tipus menyspreables, criminals i dignes d’anar directament a l’infern.
Els jueus que són els que marquen la política del Trump ens recorden cada dia que els aiatol·làs són la reencarnació del mal i els pantòcrates religiosos ens recorden que la reencarnació del dimoni són els jueus i els americans.
Arguments en tenen tots dos i són igual de sòlids. Tots dos tenen tota la raó.
Són tan criminals els dirigents d’un costat com els de l’altre.
Els clergues musulmans, amb els turbants, les barbes, els míssils, els llibres sagrats i els drons, són una secta perillosa.
Tan perillosa com la dels elegants vestits italians, les corbates de seda, els submarins, la bíblia i els portaavions nuclears.
Hi ha qui ens vol fer creure que hem d’estar necessàriament afilerats amb un o l’altre bàndol i no.
Sortosament sabem que es pot perfectament estar contra tots dos.
Ara diu que Espanya enviarà una fragata a Xipre per defensar l’espai aeri de l’OTAN, però que això no és entrar en la guerra.
El Trump segueix amenaçant i la dreta patriòtica, que ara s’ha fet pro – jueva, també amenaça. Això vol dir que anem bé i que no hi ha un pam de net.
Tenim clar que la cosa s’està emmerdant molt, que la guerra no la podran parar fàcilment i que les víctimes serem els de sempre.
Així i tot: no a la guerra.
Salut i república.
