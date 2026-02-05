Seguim endavant (19) Parlant de rodalies.

Dijous 5-2-2026
Parlant de rodalies ara diu que en comptes d’una sola manifestació potent, reivindicativa i unitària en faran dues.
La primera demana la independència com inici d’una millora real de serveis.
La segona, amb la por de sempre, ja han dit que no, que només cal millorar els trens, les vies i tallar una mica els arbres de les vores. Sobretot que no s’enfadi l’amo.
Era un bon moment per protestar i aixecar la veu.
Es tan evident que mentre siguem espanyols de tercera no podem aspirar a tenir serveis de primera que fa riure i tot.
Madrid, com que ha de ser la capital del sud d’Europa, la més important, la més moderna i la més ben servida, com que ha de ser l’enveja de tots els ciutadans europeus i, de pas, de tot el món conegut té unes rodalies absolutament exemplars, amb uns pressupostos extraordinaris que són invertits cada any, sense cap mena de retard, de vegades inverteixen per sobre del que estava pressupostat.
Clar, és la capital d’Espanya i de l’Impèrio i tot.
No és el cas de Catalunya ni de Barcelona. Nosaltres som una colònia.
Aquí no s’ha fet cap inversió important durant dècades i si s’ha fet ha estat en la Gran Velocitat, no pas en els trens que necessitem cada dia per anar a treballar o a estudiar i en definitiva per donar vida a les nostres ciutats.
Era aquest un bon moment per protestar però els de sempre li volen treure ferro a l’assumpte i per això han convocat o aniran a l’ altra manifestació.
Perquè diuen que no volen fer política.
La poca vergonya que tenen.
Salut i república.
