Seguim endavant (18) Cal seguir respirant.

Dijous 29-1-2026
Podem tenir la impressió que hem entrat en una mena de servei de rodalies mundial.
Cada dia hi ha un munt de treballadors, obrers del metall i de la construcció, estudiants, metges, professors, senyores de la neteja, electricistes, caixeres de supermercats, cambrers, cuiners, botiguers, perruqueres i proletaris en general, que arriben, si arriben, cada dia tard al seu lloc de treball. Cada dia.
Això suposa la paràlisi de la indústria i el comerç.
Incomprensiblement, la gent no sembla decidida a fer-se sentir.
Per acabar-ho d’adobar, més problemes, hi ha les catenàries que semblen fetes amb pasta de paper, les esllavissades, les vies que s’han de revisar, l’error humà, les vagues del personal, els arbres que cauen a les vies o a les carreteres, aigua i neu a dojo, els peons de via i obres, els informadors que no saben de què han d’informar, els accidents a les antigues autopistes, les retencions, els ports col·lapsats, els pagesos fent marxes lentes, els camions immòbils a les muntanyes amb neu, la fauna salvatge envaint camps de conreu i zones habitades.
També tenim informadors i cadenes de televisió decidides a propagar tota la brutícia que poden, que per això els paguen.
Tenim un nivell d’intoxicació informativa que fa por.
Estem capbussats en una enorme olla de despropòsits. Senat i parlaments.
Així i tot, cal seguir respirant.
Dunque: mira de treure una mica el cap i respira profundament.
L’aire, malgrat tot, et semblarà fresc i reconfortant.
No està tot perdut.
Salut i república.
