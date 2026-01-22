Seguim endavant (17) Alta velocitat

Dijous, 22-1-2026
España és el país amb més kilòmetres d’alta velocitat, després de la República Popular de Xina. No s’han preguntat mai per què països que són molt més plans, no han volgut fer tantes vies.
El govern espanyol sembla molt content amb l’obra feta. Es una obra pròpia d’un país com España.
Es una obra caríssima, impossible de rendibilitzar i que mantindrà el país en la negra misèria durant el propers anys.
Es un cúmul de bestieses acumulades des de la primera paletada. Tota l’obra es veu que és un despropòsit.
De bon principi: van dir que la intenció era comunicar de manera eficient i ràpida España i Europa, amb França per la precisió. Molt bé.
Quin va ser el primer tram d’AVE que es va fer? Madrid – Sevilla. I França, perdona? Què has vist mai un mapa d’Europa?
L’única via rendible, com sap tothom és Madrid – Barcelona. Hi ha un munt més de vies on hi ha més treballadors que passatgers. Una despesa milionària, però no passa res. Santiago i cierra España.
Ara, amb l’accident aquest de Còrdova, han vist que les vies s’han de cuidar i que s’ha de fer un manteniment acurat. Mira quina sorpresa.
Els maquinistes s’han posat en vaga i no volen passar dels 160 Kms. per hora. No voldria fer cap acudit al respecte.
L’AVE ha buidat l’España interior en benefici de Madrid i de les grans famílies d’especuladors de tota la vida. Es el seu negoci.
Ens arruïnaran a tots però ells seguiran mirant-nos per damunt del muscle i amb un menyspreu evident.
Potser sí que hauríem de marxar a tota velocitat.
Salut i república.
