Seguim endavant (16) Ni finançament, ni singular.

Dijous 15-1-2026
Al psicòpata que tenen presidint els EEUU, se li està girant molta feina.
Va tenir una revelació i algú li va dir que la seva missió era salvar el món dels comunistes i dels pobres en general.
Està dedicant els seus esforços a tan delicada qüestió. En efecte té oberts cinc o sis fronts de guerra i se’n vol obrir tres o quatre més.
Alguns dins dels seu propi territori. Ja porten un parell de morts per la policia. Però no passa res, a la dona assassinada l’han declarat “terrorista domèstica”
i la faran aparèixer com una radical d’esquerres de tota la vida. Una tia super perillosa. Ho aconseguiran, segur.
A l’Iran porten més de dos mil manifestants morts i uns deu mil empresonats. També són tots terroristes i agents de l’enemic exterior.
Per si de cas, l’aiatol·là més llest de la casa ja ha declarat que tots aquests morts aniran de patac a l’infern. Clar, com que són terroristes i estrangers.
El Trump, sempre atent a la jugada, ja ha dit que tranquils que la vara de la justícia caurà sobre les espatlles del clergat. De pas, això no ho ha dit, els prendrà el petroli i l’urani enriquit.
Té un altre embolic a Groenlàndia perquè ja li han dit que no el volen i això l’ha afectat molt. Li sembla impossible.
Amb tota aquesta tangana que tenen muntada, i que poc o molt ens afecta, la reacció de l’España unida davant de la proposta d’un nou model de finançament
de Catalunya, ha passat sense fer gaire soroll.
Ni finançament, ni singular. Es el que té enraonar amb una paret de pedra.
Salut i república.
